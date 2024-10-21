Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğrencilere yönelik sağlıklı yaşam eğitimi verildi.
Saimbeyli Toplum Sağlığı Merkezince Himmetli İlkokul ve Ortaokulu'nda eğitim düzenlendi.
Doktorlar Sueda Aygün ve Ruhsar Yurdadağı ile hemşire Hasret Talay'ın verdiği eğitime, öğrenciler ile aileleri katıldı.
Etkinlikte uyuz vakaları, ağız ve diş sağlığı ile beslenme konularında bilgi verildi.
Son Dakika › Güncel › Saimbeyli'de Sağlıklı Yaşam Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?