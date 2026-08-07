Saipem 7000 Çanakkale Boğazı'na Girdi - Son Dakika
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Saipem 7000 Çanakkale Boğazı'na Girdi

Saipem 7000 Çanakkale Boğazı\'na Girdi
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Dev vinç gemisi Saipem 7000, doğal gaz boru hattı çalışmaları için Çanakkale Boğazı'na girdi.

Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan Bahama bayraklı dev vinç gemisi "Saipem 7000", Marmara'dan Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen geçiş nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği saat 07.00'den itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.

198 metre uzunluğundaki gemi, köprünün altından geçebilmek için tanklarını deniz suyuyla doldurarak alçaldı ve vinç kulelerini yatırdı. Normalde 135 metre olan platformun yüksekliği, geçiş sırasında yaklaşık 57 metreye düşürüldü.

"Pacific Discovery" ve "GH Discovery" römorkörlerince çekilen "Saipem 7000", Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı, "Kurtarma-1", "Kurtarma-13", "Kurtarma-20", "Gemi Kurtaran" römorkörleri ile "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ve kılavuz kaptanlar eşliğinde güvenlik önlemleri altında Boğaz geçişini sürdürdü.

Daha önce Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz taşınan "Mavi Akım Projesi" kapsamında Karadeniz'de görev yapan gemi, yaklaşık 2 bin 150 metre derinlikte boru hattı döşeyerek rekor kırmıştı.

2 bin metreden daha derin sularda boru döşeme kapasitesine sahip olan ve 725 kişiye kadar personel barındırabilen gemi, uluslararası denizcilik faaliyetlerini sürdürüyor.

Geminin Çanakkale Boğazı'ndan çıkışını tamamlamasının ardından deniz trafiğinin yeniden normale dönmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saipem 7000 Çanakkale Boğazı'na Girdi - Son Dakika

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