Şair ve yazar Ferit Edgü son yolculuğuna uğurlandı

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Şair ve yazar Ferit Edgü, Teşvikiye Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Törende, Ferit Edgü'nün eşi Filiz Bil Edgü, oğlu Yunus Edgü ve kızı Esma Edgü'nün yanı sıra yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenazeye katılan şair Lale Müldür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ferit Edgü'nün kendisi için çok kıymetli bir isim olduğunu belirterek, "Böyle durumlarda konuşmak çok zor. Konuşmakta zorlanıyorum ve şaşkınım. Üzgünüm." dedi.

Ferit Edgü'nün cenazesi namazın ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Feri Edgü hakkında

Tam adı İsmail Ferit Edgü olan usta yazar, 24 Şubat 1936'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde başladığı öğrenimini Paris'te sürdürdü.

Öykü, deneme, roman, şiir, anı, biyografi, çocuk kitabı ve senaryo türünde birçok esere imza atan sanatçı,1976-1990 yıllarında, kurucusu olduğu Ada Yayınları'nda, çağdaş Türk ve dünya yazarları ile şairlerinin eserlerini yayımladı.

Edgü, "Bir Gemide" kitabıyla 1979'da "Sait Faik Hikaye Armağanı" ve "Ders Notları" eseriyle "Türk Dil Kurumu" ödüllerine, "Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı" kitabıyla ise 1988'de "Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü"ne layık görüldü.