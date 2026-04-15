Sait Faik Hikaye Armağanı Kısa Liste Açıklandı

15.04.2026 15:36
Bu yıl 72'ncisi düzenlenen Sait Faik Hikaye Armağanı'nın kısa listesi açıklandı. Kazanan mayıs ayında belli olacak.

Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları işbirliğiyle bu yıl 72'ncisi düzenlenen Sait Faik Hikaye Armağanı'nın kısa listesi açıklandı.

Ön jüri, titiz ve detaylı değerlendirmeler sonunda, yarışmaya başvuran 190 eser arasından seçilen 10 kitaptan oluşan kısa listeyi belirledi.

Fulya Taşçeviren'in "Açık Alanda Klostrofobik Hikayeler", Ayşe Burçak'ın "Aşklar ve Hayaletler", Üzeyir Karahasanoğlu'nun "Dünya Bir Rüzgar", Yelina Tayfur'un "Dünyadan Sonra Bir Yer", Hakan Bıçakçı'nın "Geçici Manzara", Dilek Karaaslan'ın "Hayatımızın En Uzun Kışı", Vecdi Çıracıoğlu'nun "Maviden-Deniz Güzeldir", Mesut Barış Övün'ün "Neyse ki Günler Uzadı", Başak Arslan'ın "Sardunyalar Güneşe Bayılır", Eyüp Aygün Tayşir'in "Üç" adlı kitapları listeye giren eserler arasında yer aldı.

Yarışmanın kazananı mayıs ayında açıklanacak. Armağan ile birlikte ilk kez geçen sene verilmeye başlanan Doğan Hızlan Özel Ödülü de sahibini bulacak.

Emrah Kolukısa koordinatörlüğünde toplanan ön jüride, Seray Şahinler Demir, Eray Ak ve Ali Bulunmaz yer aldı.

Jüri ise İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Cemil Kavukçu, Nazan Aksoy, Seval Şahin, eski Darüşşafaka Cemiyeti Başkan Vekili Beşir Özmen ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'den oluşuyor.

Sait Faik Abasıyanık'ın annesi Makbule Abasıyanık tarafından 1955'te kurulan Sait Faik Hikaye Armağanı, 1964'ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veriliyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi
Rusya’dan Ukrayna’da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı Rusya'dan Ukrayna'da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı
İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı
2 bin 504 yıla hapis cezası alan ’Jet Fadıl’dan yıllar sonra ilk görüntü 2 bin 504 yıla hapis cezası alan 'Jet Fadıl'dan yıllar sonra ilk görüntü
Motosikletiyle kamyonetin altında kalan 17 yaşındaki Sude hayatını kaybetti Motosikletiyle kamyonetin altında kalan 17 yaşındaki Sude hayatını kaybetti
Yolcu otobüsünde yakalandı, midesinden uyuşturucu fışkırdı Yolcu otobüsünde yakalandı, midesinden uyuşturucu fışkırdı

15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
15:19
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:36
Kahramanmaraş’ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
14:32
Seçim ne zaman yapılacak Erdoğan’ın yanıtı hayli net oldu
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
