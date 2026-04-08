Sakaltutan Geçidi'nde Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşım Aksadı

Sivas kara yolundaki 2160 metre rakımlı Sakaltutan Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Yolda uzun araç konvoyu oluştu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından uyarı yapılan kar yağışı Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi'nde ulaşımı etkiledi. 2160 rakımlı geçit Sivas ve Erzincan gidişleri yönünde zaman zaman kapandı. Ağır tonajlı araçların makas attığı yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Refahiye ilçesinden kan bağışı organizasyonundan dönen Türk Kızılay Erzincan Kan bağışı ekibi yolda mahsur kaldı.

Karayolları 164'üncü Şube Şefliği ekipleri ulaşımın aksadığı yolu trafiğe açmak için çalışmasını sürdürüyor. Ekipler, yolda makas atan ağır tonajlı araçları kaldırarak ulaşımı normale döndürmek için mücadele ediyor.

Haber: Barış YALÇINKAYA/ERZİNCAN,