Sakar Meke Kuşu Balıkçıların Kurtardığı Anlar

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Başkentte, oltaya takılan sakar meke kuşu, amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Gölbaşı ilçesindeki gölete giden bir grup amatör balıkçı, avlanmaya başladı.

Aynalı sazan için olta atan balıkçılardan birinin iğnesine, halk arasında "sakar kuş" olarak da bilinen sakar meke takıldı.

İlk başta balık tuttuğunu zanneden balıkçı, oltasına takılanın kuş olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

Balıkçıların uzun uğraşı sonunda oltadan kurtarılan kuş, doğal ortamına bırakıldı.

Balıkçılar bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"Seni bu şekilde yakaladığımız için çok üzgünüz"

Görüntülerde, oltaya takılan kuş karaya çekildiği sırada sürüdeki diğer sakar mekelerin peşinden gittiği anlar da yer aldı.

Balıkçılardan birinin kuşa, "Seni bu şekilde yakaladığımız için çok üzgünüz." dediği duyulurken sakar meke uçarak sürüye doğru giderken grup tarafından alkışlandı.