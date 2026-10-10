Sakarya Adapazarı'nda motosikleti devrilen 22 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Sakarya Adapazarı'nda motosikleti devrilen 22 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

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Sakarya Adapazarı\'nda motosikleti devrilen 22 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi
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D-650 kara yolunda dün gece devrilen motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki kazada yola savrulan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi, cenazesi morga kaldırıldı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ömer Tazim (22) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında D-650 kara yolunun Kömürlük Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ömer Tazim'in hakimiyetini kaybettiği motosikleti devrildi. Yola savrulan Tazim'i görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Tazim'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömer Tazim'in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA
Adapazarı3. SayfaSakaryaGüncelKazaSon Dakika

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