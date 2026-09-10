Sakarya Adapazarı'nda yaya geçidinde otomobilin çarptığı Begüm Fil yaşamını yitirdi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, yaya geçidinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 23 yaşındaki Begüm Fil, kaldırıldığı hastanede bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü hakkındaki adli soruşturma sürüyor.
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, yaya geçidinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Begüm Fil (23), hayatını kaybetti.
Kaza, önceki gün saat 20.00 sıralarında, Yeşiltepe Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. N.Ü. yönetimindeki 07 CTK 50 plakalı otomobilin, yaya geçidinde yolun karşısına geçerken çarptığı Begüm Fil yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Fil, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fil, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.
Otomobilin sürücüsü hakkındaki adli soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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