Sakarya Akyazı'da babasını bıçakla yaralayan oğlun rahatsızlığı olduğu öğrenildi

Sakarya Akyazı'da babasını bıçakla yaralayan oğlun rahatsızlığı olduğu öğrenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Akyazı'da bir kişi, tartıştığı oğlu tarafından kol ve kulağından bıçakla yaralandı. Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi, gözaltına alınan oğlun ise psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin oğlu gözaltına alındı.
Küçücek Cumhuriyet Mahallesi'nde N.S. (24) ile babası M.S. (49) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle N.S. babasını bıçakla kol ve kulağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan M.S, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Jandarma ekiplerince, olayda kullanılan bıçakla gözaltına alınan N.S'nin psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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