Sakarya Arifiye\'de 60 yaşındaki kişiye otomobil çarptı, kişi hayatını kaybetti

Sakarya Arifiye'de 60 yaşındaki kişiye otomobil çarptı, kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Arifiye'de D-650 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki kişiye otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan kişi müdahalelere rağmen kurtarılamazken sürücü gözaltına alındı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
D-650 kara yolunun Bilecik istikametinde seyir halindeki M.A. idaresindeki 34 NK 1281 plakalı otomobil, Hanlıköy mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail K'ye (60) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İsmail K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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