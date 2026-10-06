Sakarya Arifiye'de iş yerlerinden hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya Arifiye'de iş yerlerinden hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Arifiye'de iş yerlerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. JASAT'ın operasyonunda şüphelilerin bakır kabloları hurdacılara sattığı, dizüstü bilgisayarları ise metruk binada gizlediği belirlendi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçede faaliyet gösteren iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.

Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) hırsızlık olaylarına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

İncelemelerde 2 şüphelinin daha önceden keşif yaptıkları iki ayrı iş yerine geldikleri aracın plakasını söktükleri, hırsızlık olaylarında maske ve eldiven kullandıkları tespit edildi.

Şüphelilerin iş yerlerinden çaldıkları bakır içerikli kabloları hurdacılara sattıkları, ele geçirdikleri dizüstü bilgisayarları ise daha sonra satmak üzere metruk bir binada gizledikleri belirlendi.

Şüphelilerin kullandığı aracı takibe alan JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çalıntı malzemelerin satıldığı hurdacılar kısa sürede belirlenerek ele geçirilen bilgisayar ve hurda malzemeler iş yeri sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
HırsızlıkGüvenlik3. SayfaArifiyeSakaryaGüncelJASATSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün gece kıyamet koptu Milyonlar ekranlara kilitlendi Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
103 yıl önceki gazete haberi gün yüzüne çıktı: Rusya, fareler için Doğu Anadolu’dan 10 bin kedi aradı 103 yıl önceki gazete haberi gün yüzüne çıktı: Rusya, fareler için Doğu Anadolu'dan 10 bin kedi aradı
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
12:20
Hamid’in dramında yeni gelişme Biyolojik babası denilen kişi canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı
Hamid'in dramında yeni gelişme! Biyolojik babası denilen kişi canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı
11:45
Yasin Kol’un hesap hareketleri ortaya çıktı Son 2 sezondaki artış bomba
Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 13:00:49. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya Arifiye'de iş yerlerinden hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei