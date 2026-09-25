Sakarya Arifiye'de polis aracına çarpan TIR kamyona çarpıp şoförünü ağır yaraladı - Son Dakika
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Sakarya Arifiye'de polis aracına çarpan TIR kamyona çarpıp şoförünü ağır yaraladı

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Sakarya Arifiye\'de polis aracına çarpan TIR kamyona çarpıp şoförünü ağır yaraladı
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İddiaya göre Sakarya Arifiye'de dün gece D-650'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği TIR, radar görevi yapan polis aracına çarptı. Savrulan TIR akaryakıt istasyonunda yakıt alan kamyona da çarptı; ağır yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı, araçtan çıkan 2 polis yara almadı.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, radar görevi yapan polis aracı ve kamyona çarpan TIR'ın şoförü ağır yaralandı. Olay öncesi TIR'ın üzerlerine geldiğini fark eden polislerin, içinde oldukları araçtan çıkıp kurtulduğu belirtildi.

Kaza, dün gece, D-650 kara yolunun Adliye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; sürücünün kontrolünü yitirdiği 78 AAY 978 plakalı TIR, yol kenarındaki radar görevi yapan polis aracına çarptı. Savrulan TIR, daha sonra da akaryakıt istasyonunda yakıt alan kamyona çarpıp durdu. Kazada TIR'ın şoförü ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçtaki 2 polisin, TIR'ın üzerlerine geldiğini fark edip uzaklaşıp olaydan yara almadan kurtuldukları öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Güvenlik3. SayfaArifiyeSakaryaGüncelPolisKazaSon Dakika

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