Sakarya Arifiye'de üç araca çarpan tırın sürücüsü hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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Sakarya Arifiye'de üç araca çarpan tırın sürücüsü hastanede kurtarılamadı

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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde D-650 kara yolunda dün gece üç araca çarpan tırın sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü kurtarılamadı. Savrulan tır, akaryakıt istasyonunda radar uygulaması yapan polis aracına ve yakıt alan tıra çarptı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde üç araca çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

D-650 kara yolu Adapazarı istikameti Adliye mevkisinde dün gece saatlerinde plakası öğrenilemeyen İ.H. (43) yönetimindeki tır, Y.P. (28) yönetimindeki araca çarptı.

Savrulan tır, daha sonra yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda radar uygulaması yapan polis aracına ve yakıt alan tıra çarptı.

Kazada sürücü İ.H. yaralandı, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan İ.H. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Trafik Kazaları3. SayfaArifiyeSakaryaGüncelPolisSon Dakika

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