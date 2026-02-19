Sakarya Belediyesi Dolandırıcılara Karşı Uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya Belediyesi Dolandırıcılara Karşı Uyardı

Sakarya Belediyesi Dolandırıcılara Karşı Uyardı
19.02.2026 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ramazan yardımı bahanesiyle dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurum bürokratlarının adı kullanılarak ramazan bahanesiyle yardım ve para talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bürokratların adı kullanılarak ramazan yardımı bahanesiyle ayni ve nakdi yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin taraflarına ulaştığı kaydedildi.

Kurumun herhangi bürokrat adına talepte bulunulmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor, benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Hoş geldin ramazan" programı yapıldı"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) eğitim gören özel gereksinimli bireyler, ramazan ayını "hoş geldin" programıyla karşıladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engelsiz hobi atölyelerinde gerçekleştirilen programda, öğretmenler tarafından ramazan süslemeleri hazırlandı, öğrenciler davul çaldı.

Özel gereksinimli bireyler, merkez çalışanlarına ve ziyaretçilere hurma, ramazan şerbeti ve kurabiye ikram ettiği programda, Seçkin Bayramoğlu meddah gösterisi ve Hacivat-Karagöz canlandırması yaptı.

Büyükşehir, Sakaryaspor maçı için ücretsiz ring seferi düzenleyecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu akşam oynanacak Trendyol 1. Lig'de Pendikspor'u konuk edecek Sakaryaspor'un taraftarı için stada ücretsiz ring seferi düzenlenecek.

İftar sonrası saat 19.00 itibariyle Demokrasi Meydanı'ndan stadyuma doğru başlayacak ücretsiz ring seferleri, maç sonunda taraftarların dönüşlerini sağlamak amacıyla stadyumdan Demokrasi Meydanı'na yönelik olarak ücretsiz şekilde hizmet verecek.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Belediyesi Dolandırıcılara Karşı Uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Kocaeli’de vahşet Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti
Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı 14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra

15:08
Sepp Piontek’i kaybettik
Sepp Piontek'i kaybettik
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:58
Galatasaray’ın perişan ettiği Juventus’u bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
14:35
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit
Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
13:43
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 15:33:46. #7.11#
SON DAKİKA: Sakarya Belediyesi Dolandırıcılara Karşı Uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.