Sakarya Belediyesi Dolandırıcılara Karşı Uyardı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurum bürokratlarının adı kullanılarak ramazan bahanesiyle yardım ve para talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bürokratların adı kullanılarak ramazan yardımı bahanesiyle ayni ve nakdi yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin taraflarına ulaştığı kaydedildi.

Kurumun herhangi bürokrat adına talepte bulunulmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor, benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Hoş geldin ramazan" programı yapıldı"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) eğitim gören özel gereksinimli bireyler, ramazan ayını "hoş geldin" programıyla karşıladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engelsiz hobi atölyelerinde gerçekleştirilen programda, öğretmenler tarafından ramazan süslemeleri hazırlandı, öğrenciler davul çaldı.

Özel gereksinimli bireyler, merkez çalışanlarına ve ziyaretçilere hurma, ramazan şerbeti ve kurabiye ikram ettiği programda, Seçkin Bayramoğlu meddah gösterisi ve Hacivat-Karagöz canlandırması yaptı.

Büyükşehir, Sakaryaspor maçı için ücretsiz ring seferi düzenleyecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu akşam oynanacak Trendyol 1. Lig'de Pendikspor'u konuk edecek Sakaryaspor'un taraftarı için stada ücretsiz ring seferi düzenlenecek.

İftar sonrası saat 19.00 itibariyle Demokrasi Meydanı'ndan stadyuma doğru başlayacak ücretsiz ring seferleri, maç sonunda taraftarların dönüşlerini sağlamak amacıyla stadyumdan Demokrasi Meydanı'na yönelik olarak ücretsiz şekilde hizmet verecek.