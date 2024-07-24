Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Alemdar, mesajında basın emekçilerinin ülkenin ve şehrin geleceği için çalıştığını ve doğru habere ulaşmanın önemini vurguladı. Aynı zamanda kamu görevi yürüten gazetecilerin zorlu şartlarda görev yaptığını belirten Alemdar, onların doğru haberleri ortaya koymak için çaba sarf ettiğini ifade etti ve tüm basın mensuplarının bayramını kutladı.

24.07.2024 13:45
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alemdar, mesajında, ülkenin ve şehrin geleceği için çalışan, vatandaşların doğru habere ulaşmasını sağlayan basın emekçilerinin gününü kutladı.

Her bir basın mensubunun aynı zamanda kamu görevi yürüttüğünü belirten Alemdar, gazetecilerin kamu yararı için en zorlu şartlarda görev yaptığından bahsetti.

Alemdar, gazetecilerin bazen en zorlu şartlarda en doğru işi ortaya koymak için çalıştığına değinerek, "Yeri geliyor saat, zaman, vakit mefhumu gözetmiyor ve kamu yararı, insanları doğru haberle buluşturmak için gayret ediyor. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yusuf Alemdar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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