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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı Birinci Oldu - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı Birinci Oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Açık Veri Portalı, Yerel Yönetimler Açık Veri Endeksi değerlendirmesinde uygulama kategorisinde en yüksek puanı alarak birinci oldu. Portal, şehirdeki yaşam kalitesini artırmak, veriye dayalı karar alma süreçlerini desteklemek ve iletişimi güçlendirmek amacıyla 4 ay önce kullanıma açıldı. Şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutan portal, 12 farklı bilgi kategorisinde birçok farklı veriyi halka erişilebilir hale getiriyor. Aynı zamanda geliştiricilere, araştırmacılara ve diğer paydaşlara da kapılarını açan portal, Sakarya'nın verilerini kullanarak yeni uygulamalar geliştirme ve şehrin gelecekteki projelerini iyileştirme fırsatı sunuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Açık Veri Portalı Birinci Oldu
11.01.2024 - 16:12,
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Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Açık Veri Portalı", Yerel Yönetimler Açık Veri Endeksi değerlendirmesinde uygulama kategorisinde en yüksek puanı alarak birinci oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaş ile belediye arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, veriye dayalı karar alma süreçlerinin desteklenmesi ve şehirdeki yaşam kalitesinin artırılması amacıyla 4 ay önce uygulama hayata geçirildi.

"Açık Veri Portalı", Açık Veri ve Teknoloji Derneğince her yıl yapılan Yerel Yönetimler Açık Veri Endeksi değerlendirmesinde yazılım konusunun ele alındığı uygulama kategorisinde Bursa, İzmir, Konya gibi şehirleri geçerek 81,69 puanla birinci oldu.

Kısa süre önce hayata geçirilen ve 6 organizasyondan 98 veri setinin yer aldığı portal, "şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutan portal" olarak adından söz ettirdi.

Şehirdeki birçok farklı veriyi halka erişilebilir hale getiren portalda, coğrafi veriler, yaşam, sağlık, belediye hizmetleri, afet ve acil durum, çevre, kültür sanat, spor ve ulaşım gibi 12 farklı bilgi kategorisi yer alıyor.

Sadece şehir sakinlerine değil, aynı zamanda geliştiricilere, araştırmacılara ve diğer paydaşlara da kapılarını açan Açık Veri Portalı, Sakarya'nın verilerini kullanarak yeni uygulamalar geliştirmek, araştırmalar yapmak, şehrin gelecekteki projelerini daha da iyileştirmek, şehir sakinlerinin katılımını teşvik etmek ve şehirdeki yaşam kalitesini artırmak gibi birçok fırsat sunuyor.

Portala "https://acikveri.sakarya.bel.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA
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