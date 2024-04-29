Sakarya Büyükşehir Belediyesi doğa yürüyüşleri başladı

Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen doğa yürüyüşlerinde bahar dönemi, "Karagöl-Kılavuzlar-Sultanpınar" rotasıyla başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Demokrasi Meydanı'nda buluşan doğaseverler, rehberler eşliğinde yapılan egzersizlerin ardından Taraklı ilçesindeki Karagöl Yaylası'nı gezdi.

Yoğun yağmura rağmen vatandaşlar, zorlu parkuru başarıyla tamamladı.

Şehrin doğal güzelliklerini keşfeden, yeşilin farklı tonlarını deneyimleyen doğaseverler, etkinliği düzenleyen belediyeye teşekkür etti.

Doğa yürüyüşleri, "5 Mayıs Dikmen Tepe, 12 Mayıs Yörükyeri, 19 Mayıs Kılıçkaya Orman Gözetleme, 26 Mayıs Maden Deresi, 2 Haziran Eskiyayla-Göl Havzası, 9 Haziran Serdivan" parkurlarıyla devam edecek.

Geyve'de esnafla kahvaltı buluşmaları yapılacak

Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, "Çaylar Esnaftan, Simitler Benden" projesi kapsamında esnafla kahvaltıda bir araya gelecek.

Yıldız, yaptığı açıklamada, esnafla daha çok bir araya gelmek için kahvaltıda buluşacaklarını belirterek, kendilerini davet etmek isteyenlerin "0537 308 6154" numaralı telefondan talep oluşturmalarını istedi.

Kahvaltılarda çayların esnaftan, simitlerin kendisinden olacağını aktaran Yıldız, "Hep birlikte daha yaşanılabilir bir Geyve hayali ve istişare sofraları için davetlerinizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.