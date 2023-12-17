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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karaağaç Bulvarı'nda dönüşüm çalışmalarına başlıyor - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karaağaç Bulvarı'nda dönüşüm çalışmalarına başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karaağaç Bulvarı'nda orta refüjün yenileneceği, desenli yürüyüş yolu uygulaması yapılacağı ve kaldırımların estetik görünüme kavuşturulacağı çalışmaların başlayacağını duyurdu. Ayrıca, park içindeki oturma grupları ve banklar da yenilenecek. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çalışmanın Karaağaç Bulvarı'nı sosyal bir parka dönüştüreceğini belirtti. Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi öğrencilere turizm gezisi düzenledi ve öğrenciler Sakarya'nın doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karaağaç Bulvarı\'nda dönüşüm çalışmalarına başlıyor
17.12.2023 - 15:57,
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karaağaç Bulvarı'nda dönüşüm çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Ağa Camisi'nden İhsaniye Camisi'ne kadar olan Karaağaç Bulvarı'ndaki orta refüjün modern ve tam donanımlı haliyle sil baştan yenileneceği bildirildi.

Çalışmalar kapsamında orta bölümde desenli yürüyüş yolu uygulaması yapılacağı aktarılan açıklamada, "Kaldırımlar estetik görünüme kavuşturulacak. Öte yandan park içindeki oturma grupları ve banklar da baştan sona yenilenecek. Çalışma, peyzaj ve yeşil alan düzenlemesiyle sonlandırılacak." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, işlemlerin yakında başlayacağını kaydetti.

Yapım ihalesinin tamamlandığını, yer tesliminin ardından ilk kazmayı vuracaklarını aktaran Yüce, "Orta refüj, sosyal alan olacak; kaldırımlar yenilenecek, oturma alanları da projemizin içerisinde yer alacak. Çalışma tamamlandığında Karaağaç Bulvarı, ailelerin ve gençlerin rahatça vakit geçirebileceği, yürüyüş yapabileceği sosyal parka dönüşecek. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Öğrencilere turizm gezisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu üyesi öğrencileri gezdirdi.

İl Ormanı Tabiat Parkı ile başlayan gezi, Acarlar Longozu, Karasu'daki sahil ve Yeni Mahalle gibi birçok turizm merkeziyle devam etti.

Sakarya'nın doğal güzellikleri başta olmak üzere kültürel ve sosyal dokusunu görme fırsatı yakalayan öğrenciler, yürüyüş de yaparak güzel havanın tadını çıkardı.

Kaynak: AA
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Yüce, Sakarya, Son Dakika

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