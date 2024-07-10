Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali İşletme Hakkının Devredilmediğini Açıkladı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminalinin farklı kişi ve kurumlara devredilmesinin, işletme hakkının verilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, medyada otobüs terminali işletmesinin devredilmesine dair haberlerin yer alması üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Belediyenin, terminalin işletme hakkının devredilmesiyle ilgili herhangi bir tasarrufunun olmadığı aktarılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki süreçte de Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan firma ve işletmelerle uyum içerisinde çalışmalarını sürdürecektir. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerekli düzenleme çalışmaları, iyileştirme işlemleri yapılmakta, misafirlere ve vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet sunulması için gerekli adımlar kararlılıkla atılmaktadır. Bu anlamda terminalin farklı kişi ve kurumlara devredilmesi, işletme hakkının verilmesi söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.