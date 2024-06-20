Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM Yaz Kurslarına Kayıtlar Başlıyor - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM Yaz Kurslarına Kayıtlar Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) açılacak yaz kurslarına, 24 Haziran itibarıyla kayıt yaptırılabilecek. Satranç, gitar, bağlama, dikkat atölyesi, İngilizce, akıl oyunları, drama, ukulele, tasarım, Kuran-ı Kerim ve değerler eğitimi, robotik ve kodlama, mutfak, gezi, resim, halk oyunları gibi 15 farklı branşta eğitim alacak öğrenciler, eğlenirken öğrenecek. Adapazarı, Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu ilçelerinde 7-14 yaş aralığındaki öğrencilerin eğitim göreceği yaz kurslarına kayıtlar, 24 Haziran'da başlayacak ve kurslar 6 hafta sürecek.

20.06.2024 14:35
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) açılacak yaz kurslarına, 24 Haziran itibarıyla kayıt yaptırılabilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle aile ve öğrencilerin merakla beklediği SGM'nin yaz kursları başlıyor.

Satranç, gitar, bağlama, dikkat atölyesi, İngilizce, akıl oyunları, drama, ukulele, tasarım, Kuran-ı Kerim ve değerler eğitimi, robotik ve kodlama, mutfak, gezi, resim, halk oyunları gibi 15 farklı branşta eğitim alacak öğrenciler, eğlenirken öğrenecek.

Adapazarı, Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu olmak üzere 5 ilçede 7-14 yaş aralığındaki öğrencilerin eğitim göreceği yaz kurslarına kayıtlar, 24 Haziran'da başlayacak. İlk ders zili 1 Temmuz'da çalacak kurslar, 6 hafta sürecek.

Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı, Sapanca, Karasu, Akyazı, Geyve, Eğitim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM Yaz Kurslarına Kayıtlar Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM Yaz Kurslarına Kayıtlar Başlıyor - Son Dakika
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