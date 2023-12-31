Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarım Projeleriyle Kaliteli Ürünler Elde Ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 6 bin dönümde kaliteli ürünler elde ettiklerini bildirdi.

Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana "Tarımla büyüyen Sakarya" hayali için gece-gündüz çalıştıklarını belirtti.

Tarım A.Ş. ve Sera A.Ş'yi kurduklarını, Sakarya'yı yarınların güçlü Türkiye'sine hazırlayacak projeleri ve Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde jeotermal ısıtmalı topraksız tarım uygulamasını hayata geçirdiklerini aktaran Yüce, Nisan 2022'de ayında başladıkları hasadın ilk 6 ayında 700 tonu aşkın ürün elde ettiklerini kaydetti.

Yüce, bu yıl 98 bin fide dikimi gerçekleştirdiklerini ve kenevir üretimi yapabilecek şehirler arasına Sakarya'yı da kazandırdıklarından bahsetti.

Aromatik bitki, fidan, çilek ve mantar üretimiyle ciddi bir kazanım elde ettiklerini anlatan Yüce, şunları kaydetti:

"Bunların yanında solucan gübresi tesisi, kültür ortamında salep yetiştirilmesi, safran, çilek, mantar yetiştiriciliği kozmetik ürünler üretimi, tıbbi ve aromatik bitkilerden yağ üretimi için şehrin dört bir yanında tesisler ve üretim alanları oluşturup yola koyulduk. Fidan üretimi ve peyzaj alanında oluşturduğumuz Yanık Fidan Teşhir Alanı ve BAHÇEM satış ofisleriyle dünyanın en potansiyelli şehri olan Sakarya'mızı marka yapmak için çalışıyoruz."