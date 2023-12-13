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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi'ne hibe desteği - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi'ne hibe desteği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı. YADEM, evde temizlik, kişisel bakım, refakat, fizik tedavi, psikolojik destek, spor, kültürel ve sanatsal eğitim gibi hizmetler sunarak 65 yaş üstü vatandaşlara destek oluyor. Bu yıl hayata geçirdiği projeler ve başarılı hizmetleriyle YADEM, YADES 2023 hibe programından destek almaya hak kazandı. Toplamda 833 bin lira destek verilecek olan YADEM, yaşlı ve obezler için tekerlekli sandalye ve alzheimer takip cihazları alacak, evde temizlik, kişisel bakım ve hobi kursları malzemelerini karşılayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi\'ne hibe desteği
13.12.2023 - 15:07,  Güncelleme: 15:08
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarımdan spora, altyapıdan üst yapıya kadar birçok önemli proje ve yatırım hayata geçirilirken, sosyal belediyecilik anlayışıyla kentin dört bir köşesinde vatandaşların kalbine dokunuluyor.

Çocuk, genç ve engelli olmak üzere tüm kesimlerin yardımına koşulurken, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren YADEM ile yardıma muhtaç, kimsesi olmayan ve sağlık durumu kötü olan 65 yaş üstü vatandaşların her zaman yanında olunuyor.

Bu kapsamda Sakarya'da YADEM ile 2017 yılından beri 65 yaş üstü vatandaşlara evde temizlik, kişisel bakım, refakat, fizik tedavi, psikolojik destek, spor, kültürel ve sanatsal eğitim hizmeti veriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının YADES programı kapsamında 2016, 2018 ve 2020'de hibe desteği alan YADEM, bu yıl hayata geçirdiği projeler ve başarılı hizmetleriyle 60 belediyenin katıldığı YADES 2023 hibe programından destek almaya hak kazandı.

YADEM'e, bu doğrultuda 2024 yılı için Bakanlıktan 500 bin, Büyükşehir Belediyesi'nin eş finansman katkısıyla toplamda 833 bin lira destek verilecek.

Bu destekle evlerinden çıkamayacak ve yürüyemeyecek durumda olan yaşlı ve obezler için merdiven tırmanıcı tekerlekli sandalye ve 2018'den beri takip edilen 50 yaşlı alzheimer hastasına ek olarak 50 adet daha alzheimer takip cihazı alınması planlanıyor.

Bunun yanında evde temizlik, kişisel bakım ve hobi kursları malzemelerinin alımının da yine bu hibe finansmanından karşılanması hedefleniyor. Yaşlılara yönelik projelerde kullanılmak üzere alınan bu hibeyle YADEM, 7 senede toplamda 3 milyon 700 bin liralık destek almış olacak.

Kaynak: AA
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Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çocuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi'ne hibe desteği - Son Dakika
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