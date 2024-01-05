Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Köse, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan ve 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
" Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma" ve Halil Fidan'ın "Bekleyiş" fotoğraflarına oy veren Köse, "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğrafını seçti.
"Haber" kategorisinde Costas Baltas'ın "Çarpışma", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Murtadha Al-Sudani'nin "Alın teri" fotoğrafını oylayan Köse, "Spor" kategorisinde ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" karesini tercih etti.
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