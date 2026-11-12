Sakarya'da 11 ölümlü kazada savcı 4 tutuksuz sanığa 2-15 yıl hapis istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya'da 11 ölümlü kazada savcı 4 tutuksuz sanığa 2-15 yıl hapis istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesimindeki 11 ölümlü kazaya ilişkin davada savcı, tutuksuz 4 sanığın 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, bir sanığın yurt dışı çıkış yasağını sürdürerek savunmaya ek süre verdi ve duruşmayı erteledi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 28 Aralık 2023'te 11 kişinin hayatını kaybettiği, 62 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davada savcılık mütalaasını verdi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasında 2 sanık ve 2 müşteki avukatı hazır bulundu, mazeret dilekçesi sunan diğer taraf avukatları ise duruşmaya katılmadı.

Tutuksuz sanık tır şoförü O.K'nin avukatı, mahkeme heyetine, müvekkilinin mesleğinden dolayı yurt dışına çıkması gerektiğini, bundan dolayı hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar H.Ö, S.S, O.K. ve H.Y'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Tır şoförü O.K'nin yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmeden mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

Süreç

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 28 Aralık 2023'te, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyan araçların da aralarında olduğu 3'ü otobüs, 1'i tır 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan biri ise 17 Ocak 2024'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ve tır şoförü O.K, Adapazarı Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmiş, E.A, H.A. ve M.D. Cumhuriyet Savcılığındaki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerden 50 ACU 195 plakalı Kayseri-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait otobüsün sürücüsü H.Ö, Ankara-İstanbul seferini yapan Kamil Koç'a ait 34 CYN 109 plakalı otobüsün şoförü S.S. ile 01 ZT 460 plakalı tırın sürücüsü O.K, çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmış, F.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Mahkeme heyeti, H.Ö, S.S, O.K. hakkında açılan davanın 20 Eylül 2024'te yapılan ilk duruşmasında sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti.

Kazada ölen Hüseyin Kamil Yıldız'ın eşi Merve Yıldız'ın avukatı, ilk duruşmada, hafif ticari aracın direksiyon ve güneşliğindeki DNA'ların aynı araçtaki Hüseyin Kamil Yıldız'ın amcası H.Y'nin DNA'ları ile karşılaştırılmasını istemiş, Adli Tıp raporunda kan örneklerinin H.Y. ile eşleştiği belirlenmişti. H.Y. hakkında açılan dava da bu dosyayla birleştirilmişti.

Kaynak: AA
3. SayfaMahkemeSakaryaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
Motorine indirim bekleyenlere kötü haber Hesaplar alt üst oldu Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
Alman ordusunda cinsel taciz skandalı Her 5 kadın askerden 2’si mağdur Alman ordusunda cinsel taciz skandalı! Her 5 kadın askerden 2'si mağdur
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
13:25
Manchester United’da Michael Carrick dönemi sona erdi
Manchester United'da Michael Carrick dönemi sona erdi
13:23
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi
Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
13:12
Belçika maçında Arda Güler’e serbest rol: Yalçın’ın iki sistemli planı
Belçika maçında Arda Güler'e serbest rol: Yalçın'ın iki sistemli planı
12:45
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı Türkiye’ye getiriliyor
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 13:29:37. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da 11 ölümlü kazada savcı 4 tutuksuz sanığa 2-15 yıl hapis istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android