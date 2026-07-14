Sakarya'da 15 Temmuz mesajları: İrade bizim, gelecek bizim - Son Dakika
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Sakarya'da 15 Temmuz mesajları: İrade bizim, gelecek bizim

14.07.2026 14:15
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Sakarya protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, darbe girişiminin milletin iradesiyle bertaraf edildiğini ve bu şuurun gelecek nesillere aktarılacağını belirtti.

Sakarya'da protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajlar yayımladı.

Vali Rahmi Doğan, mesajında, 15 Temmuz'un, milletin geleceğine sahip çıktığı bir destan olduğunu kaydetti.

İhanetin, milletin sarsılmaz iradesine çarparak paramparça olduğunu vurgulayan Doğan, bu topraklarda birlik, beraberlik, inanç ve fedakarlığın her daim var olacağını bildirdi.

Doğan, 15 Temmuz'un gelecek nesillere aktarılacak ebedi bir şuur olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu şuur, bayrak uğruna can vermeyi şeref bilen şehitlerimizin sonsuz emaneti, gazilerimizin eşsiz fedakarlığı ve milletimizin müşterek ruhudur. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde, vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden muazzez şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize, aziz hemşerilerime ve yüce milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Milletimizin hafızasında bir onur nişanesi olarak yaşayacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. 'İrade Bizim, Gelecek Bizim' gururunu gönlünde yaşatan milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliği daim, kadim devletimiz ilelebet payidar olsun."

Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da 15 Temmuz'da ortaya konulan kararlılığın yalnızca bir darbe girişimini bertaraf etmediğini, aynı zamanda milletin bağımsızlığına olan bağlılığını da tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde aynı birlik ve beraberlik ruhuyla meydanlarda olacaklarını belirten Alemdar, vatandaşları Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince hazırlanan programa davet etti.

AK Parti İl Başkanı Tever

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, 15 Temmuz hain girişimin Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, milli iradeye ve milletin geleceğine yönelik gerçekleştirilen bir işgal teşebbüsü olduğunu bildirdi.

Bugünün milletin iradesi, cesareti ve kararlılığıyla tarihin seyrini değiştiren bir demokrasi destanına dönüştüğünü aktaran Tever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletin eşsiz direnişi sayesinde millet iradesine sahip çıkıldığını belirtti.

Tever, tarihte milli mücadelede Sakarya'nın önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, aynı inançla Sakarya halkının milli iradenin yanında saf tuttuğunu kaydetti.

Tever, şehitleri rahmetle, gazileri de minnet ve şükranla yad etti.

MHP İl Başkanı Alkaş

MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ise 15 Temmuz'da ortaya konan milli duruşun Türkiye'nin geleceğini belirleyen bir kırılma noktası olduğunu ifade etti.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) başta olmak üzere devletin varlığına kasteden tüm ihanet şebekeleriyle mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Alkaş, Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken en büyük gücün milli birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı.

Alkaş, Cumhuriyetin temel değerlerini her şartta savunmaya devam edeceklerini belirterek, şehitlerin emanetine, gazilerin fedakarlığına ve milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkacaklarını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da 15 Temmuz mesajları: İrade bizim, gelecek bizim - Son Dakika

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