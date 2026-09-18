Sakarya'da "19 Eylül Gaziler Günü" mesajları - Son Dakika
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Sakarya'da "19 Eylül Gaziler Günü" mesajları

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Sakarya'da "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman mesaj yayamladı.

Sakarya'da "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman mesaj yayamladı.

Çelik, mesajında 19 Eylül 1921'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" rütbesi ve "Gazilik" unvanının verildiği, milletin hafızasında önemli yere sahip anlamlı gün olduğunu kaydetti.

Gazilerin, vatan ve bayrak için gözünü kırpmadan mücadele ettiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Onların yaşadıkları, yalnızca geçmişte kalmış hatıra değil, bugün bizlere emanet edilen büyük vatan sevgisidir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bıraktığı bu emanete sahip çıkmak, hatıralarını yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömür diliyorum."

"Bugün bizlere düşen, bu kadim mirasa sahip çıkmaktır"

Tever de gaziliğin, vatan sevgisi, fedakarlık ve kahramanlığın en anlamlı nişanelerinden olduğunu belirtti.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm gazileri ve şehitleri rahmetle yad eden Tever, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bağımsızlığı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bayrağımızın göklerde özgürce dalgalanması uğruna canını ortaya koyan kahramanlarımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Şehitlik ve gazilik, yalnızca birer makam veya unvan değil millet olma şuurunun en güçlü sembolüdür. Bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımız, milletimizin hafızasında ve gönlünde daima müstesna bir yere sahip olacaktır. Sakaryamız da tarih boyunca vatan sevgisinin en güçlü şekilde hissedildiği şehirlerden biri olmuştur. Sakaryamızın ve ülkemizin kahraman evlatları, gerektiğinde vatanı için her türlü fedakarlığı yapmaktan geri durmamıştır. Bugün bizlere düşen, bu kadim mirasa sahip çıkmaktır."

Adıyaman ise 19 Eylül'ün milletin bağımsızlık mücadelesinde büyük anlam taşıyan tarihi ve vatan uğruna büyük fedakarlıklar gösteren gazilerin onur günü olduğunu aktardı.

Vatanın bağımsızlığı, milletin huzuru ve Cumhuriyetin geleceği uğruna canlarını ortaya koyan gazilerin, cesaretleri, fedakarlıkları ve vatan sevgileriyle milletin gönlünde daima müstesna yere sahip olacağını vurgulayan Adıyaman, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen en önemli sorumluluklardan biri, gazilerimizin emaneti olan bu vatanın ve Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak, onların gösterdiği fedakarlığı gelecek nesillere aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, hayatta olan gazilerimize ve ailelerine sağlık, huzur ve esenlik diliyorum."

Kaynak: AA
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