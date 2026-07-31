Sakarya\'da 25 Çocuk İçin Sünnet Töreni

Sakarya'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce 25 çocuk için toplu sünnet töreni gerçekleştirildi.

Sultan 2. Beyazıt Vakfiyesi hayır şartı gereğince Aziz Duran Parkı Uçak Restoran Tesisleri'nde düzenlenen programda, İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua edildi.

Bursa Mehteran Derneği tarafından marşlar icra edilen, Karagöz-Hacivat gösterisi ve çeşitli oyunlar sergilenen programda, tasavvuf musikisi ve ilahi dinletisi sunuldu.

Çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilen programa, Sakarya Vali Yardımcısı Nail Anlar, Adapazarı Kaymakamı Musa Sarı, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Süleyman Acar ve çocukların aileleri katıldı.