Sakarya\'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

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Sakarya'da yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yol kontrolü yaparken 3 aracı durdurdu.
Araçlardaki aramalarda yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 31 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
İnsan kaçakçılığında kullanılan 3 araca da el konuldu.
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