Sakarya'da 4 STK Kentsel Arama Kurtarma Alanında Akredite Oldu

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Sakarya'da 4 sivil toplum kuruluşuna bağlı ekip, kentsel arama ve kurtarma alanında akredite edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, "Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ile "Kentsel Arama ve Kurtarma Kılavuzu" doğrultusunda akreditasyon çalışmaları sürüyor.

Süreci başarıyla tamamlayan Sakarya İHH Arama Kurtarma Ekibi, Afet Gönüllüleri Derneği Sakarya Şubesi (AFGD Sakarya), Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği (SAKE) ile Sakarya Hayat Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri, kentsel arama ve kurtarma alanında akredite edildi.

Sivil toplum kuruluşlarının profesyonelliklerini ve hazırlıklarını gözler önüne seren çalışmada, S.A.B.A.H Arama Kurtarma ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sakarya ekiplerinin de başvuru süreçleri devam ediyor.