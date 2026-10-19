Sakarya'da Acarlar Longozu'nda su yükseldi, evlerin giriş katlarını su bastı - Son Dakika
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Sakarya'da Acarlar Longozu'nda su yükseldi, evlerin giriş katlarını su bastı

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Sakarya\'da Acarlar Longozu\'nda su yükseldi, evlerin giriş katlarını su bastı
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Sakarya'da dün sabaha kadar etkili olan yağışların ardından Acarlar Longozu'nda su seviyesi yükseldi. Karasu mevkisinde yaşanan taşkın Denizköy-Karamüezzinler yolunu ulaşıma kapatırken evlerin giriş katları ve tarım arazileri su altında kaldı.

Sakarya'da sağanağın ardından Acarlar Longozu'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu mahalle yolu ulaşıma kapandı, evlerin giriş katlarını ve tarım arazilerini su bastı.

Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında 24 kilometrekarelik alana yayılan Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı Acarlar Longozu'ndaki seviye, kent genelinde dün sabaha kadar etkisini sürdüren yağışların ardından yükseldi.

Karasu ilçesi mevkisinde yaşanan taşkının ardından Denizköy-Karamüezzinler grup bağlantı yolu ulaşıma kapandı.

Yükselen su, longozun içerisinde yer alan tesisin seyir terasının ve yürüyüş yollarının seviyesine ulaştı.

Taşkın yaşanan mahalle ve su seviyesi yükselen longoz havadan da görüntülendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya'da Acarlar Longozu'nda su yükseldi, evlerin giriş katlarını su bastı - Son Dakika
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