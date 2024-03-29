Sakarya'da Araçlar Çamurla Kaplandı - Son Dakika
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Sakarya'da Araçlar Çamurla Kaplandı

Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımı ve ardından yağan yağmur, Sakarya'da park halindeki araçların üzerini çamur olarak kapladı. Bazı vatandaşlar oto yıkamacılara giderek araçlarını temizletirken bazıları ise kendi imkanlarıyla temizleme işlemini gerçekleştirdi. Toz kaplanan araçlar nedeniyle vatandaşlar zorlu bir süreç yaşıyor.

29.03.2024 18:38  Güncelleme: 18:41
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Sakarya'da araçlar çamurla kaplandı

Kimi soluğu oto yıkamacıda aldı, kimi kendi imkanlarıyla temizledi

SAKARYA - Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımı ile birlikte yağan yağmur Sakarya'da park halindeki araçların üzerini çamur olarak kapladı. Bazı vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda alırken bazıları da kendi imkanlarıyla araçlarını temizledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonrasında Türkiye, Kuzey Afrika'dan taşınan çöl tozunun etkisi altına girdi. Sahra Çölü üzerinden gelen toz taşınımı, Sakarya'da çamur şeklinde park halindeki otomobillerin üzerine yağdı. Bazı vatandaşlar soluğu oto yıkamacılarda alırken bazıları da kendi imkanlarıyla araçlarını temizledi. Toz kaplanan aracını kendi imkanları ile yıkayan Tuncay Kılıç, "Çamur yağmış arabamızı temizliyoruz. Park halindeki çoğu araç bu şekilde, iki gündür aynı durumla karşı karşıyayız" dedi.

Kaynak: İHA

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