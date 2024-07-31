Sakarya'da Atık Kağıt Yüklü Tır Devrildi ve Alev Aldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde atık kağıt yüklü tırın devrilerek alev alması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.
D-650 kara yolunun Bilecik-Sakarya istikametinde seyreden Mehmet G. idaresindeki 26 LE 545 plakalı atık kağıt yüklü tır, Yeni Sanayi bölgesinde bariyerlere çarptı. Karşı şeride geçen tır, aydınlatma direği ve ağaçlara çarptıktan sonra devrilerek yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücüye, sağlık ekiplerince ambulansta müdahalede bulunuldu.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi, bölgede ulaşım bir süre aksadı.
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