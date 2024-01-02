Sakarya\'da atıl pansiyon binası, Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli olarak hizmete açıldı

Sakarya'da uzun yıllar atıl haldeki pansiyon binası, güçlendirme ve yenileme çalışmalarının ardından Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli olarak hizmet vermeye başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Adapazarı ilçesindeki 50 oda, 100 yatak, 200 kişilik restoran kapasitesine ve birçok faaliyet alanına sahip otelin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, eğitimin, kadim milletin yarınlarına yapılan en büyük hizmet ve mihenk taşı olduğunu söyledi.

Bireyin hayatının her evresinde kendisine, ailesine ve sosyal çevresine karşı uyumunun, güçlü ve donanımlı vizyona sahip iyi insan olmasının, nitelikli eğitimle mümkün olduğunu aktaran Şamlıoğlu, eğitim öğretim sahasında yaşanacak her olumlu gelişmenin, bu bağlamda "Türkiye Yüzyılı"nın ana taşıyıcılarından olacağını vurguladı.

Yıllar içinde gelişen ve gelişmeye devam eden Türkiye'de, her alanda nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacın arttığının açıkça görüldüğünü ifade eden Şamlıoğlu, "Özellikle iş gücü ve piyasasının bu ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla mesleki eğitimi, orta ve uzun vadeli politikalarla desteklemek ve geliştirmek istiyoruz." dedi.

"Mesleki eğitimin daha nitelikli hale getirilmesi için büyük politikalar hayata geçirilmeye çalışılıyor"

Türkiye'de en fazla mesleki okulların açılmasına sevindiklerini dile getiren Şamlıoğlu, şöyle devam etti:

"Niçin? Çünkü özünde şunu vurgulamakta fayda var; millet olarak acı bir dönem geçirdik. 28 Şubat dönemi, aslında sadece imam hatip okullarını hedef alan bir dönem değildi. 28 Şubatçılar, maalesef bu milletin mesleki eğitimle bağlantılı üretim kabiliyetlerini de hedef aldılar. O vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, AK Parti hükümetleri döneminde gayretle ve kararlılıkla mesleki eğitimin daha nitelikli hale getirilmesi için büyük politikalar hayata geçirilmeye çalışılıyor. ve inanıyorum, çok yakın zamanda mesleki eğitimde topyekun kalkınmayla eğitim, istihdam ve öğretim ilişkilerinin daha dinamik hale geldiği, çocuklarımızın eğitim aldığı, alanında istihdam oldukları, bu alanda Türkiye'nin kabiliyetine ve markalaşma sürecine önemli katma değerlerin olduğu bir süreci hep birlikte yaşayacağız."

"Açılan her eğitim kurumu çok kıymetli"

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz de açılan her eğitim kurumunun çok kıymetli olduğunu, çünkü insan yetiştirildiğini ve geleceğe yatırım yapıldığını dile getirdi.

Sakarya'nın turizm sektöründe iddialı bir kent olduğuna işaret eden Karadeniz, uygulama otelinin hem turizm sektörüne hizmet vereceğini, hem de öğrencilere uygulamalı eğitim imkanı sunacağını kaydetti.

İlk mesleğinin turizm olduğundan ve okul sürecinden bahseden AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar ise eskiden kısıtlı imkanlarla beşinci sınıf otellerde staj yaptıklarını söyledi.

Şimdi birçok ilde uygulama otellerinin olduğunu anlatan Bayraktar, "Hakikaten 5 yıldızlı otel konforunda bir eğitim alanı ve misafir edeceğimiz insanlar... Ne kadar şükretsek az. Emeği geçen, AK Parti'yi iktidarda tutan bütün kardeşlerimizden, AK Parti'ye kuvvet veren bütün muhalefetten, herkesten Allah razı olsun." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da programda konuşma yaptı.

Törende Milli Eğitim Bakanlığının "Dilimizin Zenginlikleri" Projesi kapsamında kentte yapılan "En İyi Cümle Afiş" ve "Sözlük Tasarım" yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi.

Öğrencilere Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından da bisiklet hediye edildi.

Daha sonra açılış kurdelesini keserek uygulama otelini gezen protokol üyeleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesince Erenler ilçesi Alancuma Mahallesi'nde yapımına başlanan 16 derslikli Sakarya Tarım Lisesinin tanıtım törenine katıldı.