Sakarya'da Ballıkaya Barajı isale hattı çalışmaları 3 noktada sürüyor - Son Dakika
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Sakarya'da Ballıkaya Barajı isale hattı çalışmaları 3 noktada sürüyor

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Sakarya\'da Ballıkaya Barajı isale hattı çalışmaları 3 noktada sürüyor
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SASKİ, Ballıkaya Barajı'nın 45 kilometrelik isale hattında çalışmaların 3 bölgede eş zamanlı sürdüğünü bildirdi. SASKİ Genel Müdürü Sakallıoğlu, baraj suyunun güvenli altyapıyla şehre ulaşacağını, projenin uzun vadeli su güvenliği için önemli olduğunu belirtti.

Ballıkaya Barajı'nın isale hattındaki çalışmalar 3 bölgede eş zamanlı devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin uzun vadeli su ihtiyacını güvence altına alacak Ballıkaya Barajı'na ilişkin projede çalışmaların sürdüğü belirtilerek, projenin önemli unsurlarından 45 kilometrelik çelik isale hattında çalışmaların Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Hızırilyas Tepesi, Arifiye Mollaköy Göleti ve Arifiye Fırtına Caddesi'nde devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu'nun çalışmaların son durumunu görüşmek için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ İlter, DSİ İçmesuyu ve Atıksu Dairesi Başkanı Uğur Dal, DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, DSİ 3. Bölge Müdür Yardımcısı Aytaç Aytaç ve DSİ 32. Şube Müdürü Abdurrahman Cebeci ile bir araya geldiği kaydedildi.

Görüşmede, mevcut su kaynakları, alternatif kaynakların geliştirilmesi ve şehrin gelecekteki su ihtiyacına yönelik yatırımların değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, 45 kilometrelik çelik isale hattıyla barajda depolanacak suyun şehir şebekesine ulaştırılacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdürü Sakallıoğlu, Ballıkaya Barajı ve isale hattının, şehrin uzun vadeli su güvenliği açısından önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Kentin su kaynaklarının geleceği için DSİ ile güçlü koordinasyon içinde olduklarını aktaran Sakallıoğlu, "Ballıkaya Barajı'nı şehrimizin su geleceği açısından çok önemli görüyoruz. Sahada 3 farklı noktada çalışmalarımız eş zamanlı olarak ilerliyor. Barajda depolanacak suyun güvenli ve güçlü altyapıyla şehrimize ulaştırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya'da Ballıkaya Barajı isale hattı çalışmaları 3 noktada sürüyor - Son Dakika
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