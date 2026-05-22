Sakarya'da Bayram Trafik Kısıtlaması

22.05.2026 13:39
Sakarya'da Kurban Bayramı süresince kamyon, çekici ve tanker araçlarına geçiş kısıtlaması getirildi.

Sakarya'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'dan 1 Haziran Pazartesi saat 01.00'a kadar otoyol ve kara yollarında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine kısıtlama getirildi.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 20 Mayıs sayılı emri ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 254'üncü maddesinde karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve denetlenmesinin İçişleri Bakanlığının

görev ve yetkileri arasında sayılması nedeniyle Kurban Bayramı tatili sebebiyle güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı göz önüne alınarak trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli trafik tedbirlerinin alınması gerektiğinin bildirildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi amacıyla 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'dan itibaren 01 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e

kadar kentin mülki hudutlarını kapsayacak şekilde Anadolu ve Kuzey Marmara otoyolları, D-100 kara yolu ve D-650 kara yolu İstanbul istikameti yönüne kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süre ile bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine 5442 Sayılı İl İdaresi Kanun'un 11/C maddesi gereği Valiliğimizce karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

