Sakarya'da Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
Sakarya'da Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

28.05.2026 15:20
Sakarya'da, kent protokolü ve vatandaşların katılımıyla Kurban Bayramı bayramlaşma programı yapıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, bayramlaşma törenine katıldı.

Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Sakarya Ticaret Borsası (STB) ile Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) işbirliğiyle Kurban Bayramı dolayısıyla kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda, Yavuz, Erdoğan, Vali Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile beraberindeki kent protokolü katılımcıların bayramını kutladı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, kendisiyle bayramlaşan çocuklara harçlık verdi.

Çeşitli ikramların yapıldığı programa, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, SESOB Başkanı Muzaffer Kabacan, STB Başkanı Mustafa Genç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum başkanları, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Ali İhsan Yavuz, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, çiğdem erdoğan, Sivil Toplum, Milletvekili, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

