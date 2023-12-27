Sakarya'da beton büze çarpan minibüsteki yaşlı kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Düzce istikametinde seyreden K.T. (63) idaresindeki 06 ADV 903 plakalı minibüs, Pekşenler mevkisinde süren yol yapım çalışma sahasındaki beton büze çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki yolcular Zeynep Şimşek (85) ve M.T. (59) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şimşek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ?