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Sakarya'da Çam Dağı'nda açan kardelenler, doğaya ahenk kattı - Son Dakika
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Sakarya'da Çam Dağı'nda açan kardelenler, doğaya ahenk kattı

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı bölgesinde açan kardelenler, yeşil gövdesiyle ormanlara, beyaz çiçeğiyle kar örtüsüne ahenk kattı. Kocaali ilçesine bağlı yüksek rakımlı kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı, yapıların çatılarını ve tarım arazilerini beyaz örtüyle kapladı. Çam Dağı bölgesindeki derelerde buz sarkıtları oluşurken, Kestanepınar Mahallesi mevkisindeki kardelen çiçekleri, ormanların yeşili ve karın beyazıyla uyumlu bir görüntü oluşturdu. Bölgedeki kartpostallık manzaralar havadan da görüntülendi.

Sakarya\'da Çam Dağı\'nda açan kardelenler, doğaya ahenk kattı
14.01.2024 - 11:05,
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Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı bölgesinde açan kardelenler, yeşil gövdesiyle ormanlara, beyaz çiçeğiyle kar örtüsüne ahenk kattı.

Kocaali ilçesine bağlı yüksek rakımlı kırsal mahalleler Çakmaklı, Aktaş, Süngüt, Küplük, Kızılüzüm, Kestanepınar, Kirazlı ve Açmabaşı'nda 2 gündür etkili olan kar yağışı, yapıların çatılarını ve tarım arazilerini beyaz örtüyle kapladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Çam Dağı bölgesindeki derelerde buz sarkıtları oluştu.

Kestanepınar Mahallesi mevkisinde ise karların altından yükselen kardelen çiçekleri, ormanların yeşili ve karın beyazıyla ahenkli görüntüler oluşturdu.

Bölgedeki kartpostallık manzaralar havadan da görüntülendi.

Kaynak: AA
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