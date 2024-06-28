Sakarya'da Çam Dağı'nda kestane balı sezonu başladı - Son Dakika
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Sakarya'da Çam Dağı'nda kestane balı sezonu başladı

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasındaki Çam Dağı'nda kestane balı üreten arıcılar, coğrafi işaretli balda bu sene verimli sezon geçirmeyi umuyor. Arıcılar, kovanlarını ayılardan korumak için elektrikli çitler kullanırken, gal zararlısından korunmak için feromon tuzakları kuruldu. Kocaali Temsilcisi Saim Sezgin, kestane çiçeğinin bol olduğunu ve bu yılın altın sezon olabileceğini belirtti. Arıcılar, kaliteli bal üretimi yaparak hastalara ve yaşlılara öneriyor.

28.06.2024 11:09
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Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasındaki Çam Dağı'nda kestane balı üreten arıcılar, coğrafi işaretli balda bu sene verimli sezon geçirmeyi umuyor.

İki ilçe arasında yer alan 900 rakımlı dağda coğrafi işaret belgeli "Kocaali Çam Dağı Kestane Balı" için haziranda hazırlıklarını tamamlayan arıcılar, temmuz ayının gelmesiyle balın sağımına başladı.

Peteklerden süzdürdükleri balın sofralara ulaşması için günün ilk ışıklarıyla yoğun çalışma temposuna girişen arıcılar, son 10 yılın en iyi sezonunu geçireceklerini düşünüyor.

Kovanlarını elektrikli çitlerle ayılardan korumaya çalışan arıcılar, Orman Genel Müdürlüğü ve Kocaali Belediyesi işbirliğiyle kurulan feromon tuzakları sayesinde de halk arasında "katil arı" olarak bilinen gal zararlısının, bal arılarının besin kaynaklarına yönelik olumsuz etkisinden korunuyor.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Kocaali Temsilcisi Saim Sezgin, AA muhabirine, bu yıl kestane çiçeğinin çok olduğunu söyledi.

Havaların da güzel gittiğini anlatan Sezgin, "Arıcılarımızın uzun yıllardır beklediği altın sezon olabilir. Arıcılarımızın duaları kabul oldu, diyelim." diye konuştu.

Sezgin, coğrafi işaret tescil belgesinin ürünün marka değerini artırdığına değinerek, "Bal alacak, bal hastası olanlar, biraz bal alıp kenara koysunlar çünkü bu sene kalite çok iyi. Özellikle çocuklarımıza, hastalarımıza ve yaşlılarımıza, her öğünde az az yedirmek faydalı olacaktır." dedi.

"2013'ten bu yana en verimli sezon olacak"

İlçede 35 yıldır arıcılık yapan Habib Kahya da sezon için çok yoğun çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Hemen hemen her gün kovanlarıyla ilgilendiklerini aktaran Kahya, "Arıyla ilgileniyoruz, çıtasını, mumunu, ilaçlarını veriyoruz. Çam Dağı'na gelene kadar çok ilgileniyoruz ama buraya geldikten sonra sağıma kadar hiçbir işlem yapmıyoruz." şeklinde konuştu.

Kahya, bu yılın 2013'ten bu yana en verimli sezon olacağı değerlendirmesinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Bugün arılarımızın yarısını sağdık, yarın da devam edeceğiz. Arıcılık mesleği, bizim için bir aşk. İllaki çok para kazanayım dediğin zaman bana göre yapılmaması gereken bir iş. Çünkü yılda bir kere yapılan çalışma, bir de yağmur yağarsa hiç olmayan bir iş haline geliyor."

Çam Dağı'nda bu sene kestane balı sezonunun oldukça verimli geçtiğini belirten arıcı Mustafa Açıcı, "Şükürler olsun bu sene havalar iyi gidiyor. Arılarımız iyi, bizim de neşemiz yerinde. Güzel mahsül alacağız, alan arkadaşlar da memnunlar."

Kendisinin daha mahsül almadan gidişattan memnun kaldığını söyleyen Açıcı, "Arılarımız bal getirdiği zaman mutlu oluyoruz, havalar kötü gittiği zaman üzülüyoruz. Bu sene kestane balının kilosunu 1250 liradan satacağım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kocaali, Sakarya, Hendek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Çam Dağı'nda kestane balı sezonu başladı - Son Dakika

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