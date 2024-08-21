Sakarya'da çıkan kavgada muhtar ve yeğeni yaralandı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada muhtar ve yeğeni yaralandı.

Tepetarla Mahallesi'nde gece saatlerinde, aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mahalle muhtarı H.T. bıçakla göğsünden, yeğeni M.T. ise kafasına aldığı sopa darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan muhtar H.T, daha sonra sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, olay yerinde buldukları H.T'ye ait ruhsatlı tabanca ve kavgada kullanılan bıçağa el koydu. Ayrıca bölgede 2 boş kovan bulundu.

Şüpheliler, G.B, B.K, G.B. ve H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.