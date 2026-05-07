Sapanca'da çöp kamyonu kadına çarptı: 1 ölü

07.05.2026 12:27
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Sapanca Belediyesine ait F.E. (52) idaresindeki 54 SB 145 plakalı çöp toplama kamyonu, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde çöp konteynerini boşaltma işleminden sonra hareket ettiği sırada aracın yan tarafından geçen Kübra Tiryaki'ye (31) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Tiryaki, kaldırıldığı Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

