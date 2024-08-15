Sakarya\'da Denize Girişlere Yasak

Güncel

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Kentin, Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde iki gündür yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle saat 10.00 itibarıyla 3 ilçede denize girmek bugün de yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, denize girilmesine müsaade etmiyor.