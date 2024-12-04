Sakarya'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı - Son Dakika
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Sakarya'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı

Sakarya\'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) eğitim gören bazı özel gereksinimli bireyler, ilk defa ata binmenin heyecanını yaşadı.

04.12.2024 14:19
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Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) eğitim gören bazı özel gereksinimli bireyler, ilk defa ata binmenin heyecanını yaşadı.

Arifiye ilçesindeki at çiftliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel öğrencilere yönelik at binme ve ok atma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe engelli at terbiyesi binicisi milli sporcu Alperen Alper de konuk oldu. Sporcuyla bir süre sohbet eden engelli üniversite öğrencileri, ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı.

Hazırlanan alanda ok da fırlatan öğrenciler, keyifli vakit geçirdi.

SAÜ Öğretim Görevlisi Abdullah Şenaslan, AA muhabirine, engellileri her gün hatırlamaları gerektiğini belirterek, "Her günü onlara ayıralım, her güne onların düşünce ve duygularına hitap edebilecek şekilde hizmet edelim. Üniversitelerimizde, şehrimizde engelli rampalarını inşa etmeye hız verebiliriz." diye konuştu.

Etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu dile getiren milli sporcu Alper de engellileri ata bindirip gezdirdiklerini söyledi.

Özel bireylerin kendisi gibi sporcu olmasını isteyen Alper, "Uluslararası 7 yarışta 5 kupa aldım, İstiklal Marşı'mızı okutturdum. 2025'te Avrupa, 2026'da da Almanya'da Dünya Şampiyonası yapılacak. Bu yarışlara hazırlanıyorum." dedi.

İlk kez ata binen görme engelli üniversite öğrencisi Elif Sühaoğlu, "Benim için çok farklı, heyecanlı, mutluluk verici bir gündü. Umarım bugünü her zaman hep birlikte yaşayabiliriz." ifadesini kullandı.

Engelli üniversite öğrencisi Selahattin Sezer ise ata binmenin çok güzel duygu olduğunu dile getirdi.

Empati parkurunda engellilerin yaşadığı zorlukları deneyimlediler

Kaynarca Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenler, engellilerin yaşadığı zorlukları empati parkurunda tecrübe etti.

Engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkati çekmek ve öğrencilere bu konuda bilinç kazandırılması amacıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde etkinlik yapıldı.

Öğrenciler ve öğretmenler, hazırlanan parkurda tekerlekli sandalyeyle ve gözleri kapalı şekilde engelleri aşmaya çalışarak özel bireylerin yaşadığı zorlukları deneyimledi.

Etkinlikte konuşan Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi, empati parkurunun, engelli bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştığı zorlukları anlamalarına ve empati duygularını geliştirmelerine vesile olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı - Son Dakika

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