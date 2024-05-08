Sakarya'da El Sanatları Sergisi ve Öğrencilerin Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika
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Sakarya'da El Sanatları Sergisi ve Öğrencilerin Çevre Temizliği Etkinliği

Sakarya\'da El Sanatları Sergisi ve Öğrencilerin Çevre Temizliği Etkinliği

Sakarya'da Erenler Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen el sanatları kurslarının sergisi açıldı. Sergide, kursiyerlerin yıl boyunca ürettikleri el emeği eserler sergilendi. Aynı zamanda Sakarya Serdivan Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencileri, Karasu sahilinde çöp toplama etkinliğine katıldı. Öğrenciler, sahildeki atıkları toplayarak çevre temizliğine dikkat çekti.

08.05.2024 10:33
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Sakarya'da Erenler Halk Eğitim Merkezince düzenlenen kurslara katılanların hazırladığı el sanatları sergisi açıldı.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu el emeği eserler sergilendi.

Serginin açılışına, Erenler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Çakır, Erenler Müftüsü Ahmet Koç, kurs hocası Songül Yılmaz, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Ortaokul öğrencileri sahilde çöp topladı

Sakarya Serdivan Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencileri, Karasu sahilinde çöp toplama etkinliğine katıldı.

Çevreci öğrenciler, öğretmenleriyle Acarlar Longozu'na yaptıkları gezi sonrası Karasu sahili halk plajına atılan çöpleri topladı.

Sahildeki pet şişe, karton, sigara paketleri ve ağaç parçaları gibi atıkları toplayan öğrenciler, etkinlikle çevre temizliğine dikkati çekti.

Fen bilimleri öğretmeni Görkem Uluçelebi Er ve Türkçe öğretmeni Mehmet Tuna rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, 38 kilogram çöp topladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da El Sanatları Sergisi ve Öğrencilerin Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika

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