Sakarya\'da emekliye ayrılan 41 yıllık eğitimciye duygulandıran veda

Sakarya'da 41 yıllık görev süresinin ardından emekliye ayrılan lise müdürü Kadir Gezer'e, öğretmen ve öğrencileri tarafından veda etkinliği düzenlendi.

Uzun yıllar meslek dersi öğretmeni olarak görev yapan ve son olarak Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdürlük yapan 65 yaşındaki Gezer, okuldaki son gününde öğrencilerine veda etmek için derse girdi.

Ders çıkışında koridor boyunca alkışlar eşliğinde yürüyen Gezer'e, öğretmen ve öğrencileri tarafından karanfil verildi.

Kadir Gezer, AA muhabirine, mesleğe 1984'te başladığını belirterek, "Bu serüven 2025'te 41'inci yılında ayrı keyif ve heyecan uyandırdı. Sanki yeni başlamış gibiyim. Öğrencilerimle buluştum, hasbihal ettim, gönüllerine dokunmaya çalıştım." dedi.

Gezer, 41 yıl sonra yeni bir hayata başlayacağını dile getirerek, "Nasıl geçer bilmiyorum ama bu kadar tatlı geçeceğini düşünmüyorum. Öğretmenlik mesleğinde yaşanabilecek en güzel lezzetler bunlar. 41 yıl sonra ayaktaysanız, gönüllerdeyseniz, sınıfta çocuklara bir şeyler anlatabiliyorsanız bunu Allah'ın özel ikramları olarak düşünüyorum." diye konuştu.

Öğretmen Ferhat Demirci de Gezer'den ayrıldıkları için üzgün olduğunu kaydetti.

Öğrenci Beyza Öksüzoğlu da Gezer'in öğrencileri olmalarının kendileri için şans olduğunu belirterek, "Benim gibi diğer arkadaşlarımın da bizden önce yetiştirdiği binlerce öğrencinin de aynı şeyleri hissettiğine eminim. Kadir hoca bizler için sadece öğretmen değil, aynı zamanda ailemizden biri. Desteğe ihtiyacımız olsa her zaman bize yardımcı oldu, yolumuza ışık tuttu." ifadelerini kullandı.