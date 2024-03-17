Sakarya'da Fevzi Kılıç Kütüphane ve Etüt Merkezi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Sakarya'da Fevzi Kılıç Kütüphane ve Etüt Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Sakarya\'da Fevzi Kılıç Kütüphane ve Etüt Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Sakarya'nın Erenler ilçesinde inşa edilen Fevzi Kılıç Kütüphane ve Etüt Merkezi'nin çalışmaları hızla ilerliyor. Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, inşaatın tamamlanmasıyla birlikte ilçenin tek kütüphanesi olacağını ve birçok genç ve öğrencinin buradan faydalanacağını belirtti.

17.03.2024 11:48  Güncelleme: 11:51
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde inşasına başlanan Fevzi Kılıç Kütüphane ve Etüt Merkezi'nde çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmaları inceleyen Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, inşaatı hızla ilerleyen kütüphane ve etüt merkezinin bu yıl tam kapasiteli şekilde hizmete gireceğini bildirdi.

Merhum eski Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın adının yaşayacağı merkezde kütüphane ile dersliklerin de olacağını aktaran Şengül, "Tamamlandığında ilçemizin tek kütüphanesi olmakla birlikte birçok ilçemizden gençlerimiz ve öğrencilerimiz buradaki hizmetten istifade edecek. Hayırlı olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da Fevzi Kılıç Kütüphane ve Etüt Merkezi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Fevzi Kılıç Kütüphane ve Etüt Merkezi İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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