Sakarya'da Fındık Yüklü Traktör Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da Fındık Yüklü Traktör Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık yüklü traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

29.08.2024 15:20
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık yüklü traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Çatalövez Mahallesi'nde Sinan İ. (54) idaresindeki fındık yüklü traktör, tarla yolunda eğim nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bahçedeki vatandaşlar tarafından kurtarılan sürücü, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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