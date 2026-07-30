Sakarya'da Güncel Harita Altyapısı Çalışması - Son Dakika
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Sakarya'da Güncel Harita Altyapısı Çalışması

Sakarya\'da Güncel Harita Altyapısı Çalışması
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent için güncel harita altyapısı oluşturma çalışması başlattı.

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde planlama, altyapı, imar ve denetim çalışmalarında kullanılacak güncel harita altyapısını oluşturmak için çalışma başlattığını duyurdu. Proje kapsamında yaklaşık 650 yer kontrol noktası oluşturulurken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafları çekilerek kentin güncel haritası hazırlanacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında, güvenli şehirleşme, doğru planlama ve kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanılacak güncel ve hassas coğrafi verilerin oluşturulması hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmanın ilk aşamasında Sakarya genelinde yaklaşık 650 yer kontrol noktası oluşturuluyor. Bu noktalarda gerçekleştirilen hassas ölçümlerle, kentin tamamını kapsayan bir ölçüm altyapısı kurulacak. Ölçümlerin tamamlanmasının ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında uçaklarla yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafları çekilecek. Elde edilen görüntüler, sahada belirlenen kontrol noktalarıyla eşleştirilerek Sakarya'nın güncel haritası oluşturulacak. Çalışmayla kentin yapı stoğu, arazi kullanımı, yol ağı, ulaşım sistemi ve diğer coğrafi unsurları güncel hava görüntüleri üzerinden haritalandırılacak. Hazırlanacak harita ve hava görüntüleri, Büyükşehir Belediyesi'nin planlama ve karar alma süreçlerinde kullanılacak. Yeni harita altyapısının imar planları, kentsel dönüşüm, afet risk yönetimi, ulaşım planlaması ve altyapı yatırımlarında bir veri kaynağı olması hedefleniyor. Ayrıca parsel ve taşınmaz takibi, kaçak yapılaşmayla mücadele ve saha denetimlerinin de güncel hava görüntüleri üzerinden daha hızlı yürütülmesi amaçlanıyor. Öte yandan farklı kurumlarda bulunan verilerin dijital altyapıda bir araya getirilmesiyle aynı bölgede mükerrer saha ölçümlerinin önüne geçilmesi, böylece iş süreçlerinin hızlandırılması ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması planlanıyor."

Kaynak: DHA

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