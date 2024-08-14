Sakarya'da hastane inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanı çöktü - Son Dakika
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Sakarya'da hastane inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanı çöktü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanında meydana gelen göçükte 15 işçi yaralandı. 13 işçi taburcu edilirken, 2 işçinin tedavisi devam ediyor.

14.08.2024 13:47
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Sakarya'da hastane inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanının çökmesi sonucu yaralanan 15 işçiden 13'ü taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanında meydana gelen göçükte 15 işçi yaralanmıştır. 13 işçimiz kontrollerin ardından taburcu edilmiş olup 2 işçimizin tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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