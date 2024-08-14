Sakarya'da hastane inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanı çöktü

Sakarya'da hastane inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanının çökmesi sonucu yaralanan 15 işçiden 13'ü taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yapının tavanında meydana gelen göçükte 15 işçi yaralanmıştır. 13 işçimiz kontrollerin ardından taburcu edilmiş olup 2 işçimizin tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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