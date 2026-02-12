Sakarya'da Hijyen Kurallarına Aykırı Sakatat Ele Geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde durdurulan kamyonette, hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı tespit edilen 3 ton 150 kilogram sakatat ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, otoyolun Adapazarı kavşağında yapılan yol kontrolleri kapsamında durdurulan kamyonette arama yapıldı.

Yapılan aramada, araçtaki 3 ton 150 kilogram büyükbaş sakatatın gerekli kesim raporu etiketlerinin alınmadığı ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı tespit edildi.

Konya'dan temin edilerek İstanbul'a götürüldüğü anlaşılan sakatatlar, imha edilmek üzere Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Araç sahibi ve sürücüsüne jandarma ve Arifiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplam 207 bin 506 lira para cezası uygulandı.